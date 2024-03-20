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20 марта, 17:25

Незрячие болельщики посмотрят матч Россия — Сербия с помощью приложения «Особый взгляд»

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21 марта в рамках совместной акции Российского футбольного союза, благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» и благотворительной программы ФОНБЕТ «ДоброFON» болельщики с нарушением зрения на стадионе «Динамо», используя уникальное приложение «Особый взгляд», посмотрят первый домашний матч сборной России в этом сезоне. Тифлокомментарий будет транслироваться в прямом режиме через приложение на смартфоне, а проведут его известная российская актриса театра и кино Ирина Безрукова и популярный спортивный комментатор Владимир Стогниенко.

Товарищеские матчи.
21 мар, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
4:0
Сербия

Смотреть футбол — этот глагол применим к незрячим зрителям, и это стало возможным благодаря мобильному приложению «Особый взгляд», которое было выпущено благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт». Это отечественная IT-разработка позволяет осуществлять тифлокомментирование художественных, анимационных, документальных фильмов и другого видеоконтента в автоматическом режиме. Звуковая дорожка тифлокомментария синхронизируется со звуковой дорожкой фильма, что позволяет незрячим смотреть, например, кино на равных со зрячими людьми из любого источника как дома, так и в кинотеатрах. Для включения тифлокомментария достаточно иметь смартфон с установленным приложением и наушники.

Люди с нарушением зрения также являются болельщиками клубов и сборных и активно ходят на спортивные матчи. Для того чтобы просмотр спортивных мероприятий был более комфортным, благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» выпускает обновление приложения «Особый взгляд» с функцией прямого тифлокомментирования, которым смогут воспользоваться болельщики на стадионах.

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«До настоящего момента проведение тифлокомментирования в «прямом» режиме было возможно только с использованием специального оборудования. Теперь эта возможность будет бесплатной как для самого зрителя, так и для тех, кто организует тифлокомментирование к спектаклям, спортивным матчам, культурно-массовым мероприятиям, — прокомментировала руководитель программы «Особый взгляд» Ксения Дмитриева. — Мы надеемся, что данная техническая возможность снизит барьер в адаптации контента у большого количества организаций, которые должны обеспечивать равный доступ людям с особыми потребностями».

Матч Россия — Сербия — знаковое событие для всех болельщиков в нашей стране, в том числе и для незрячих. Именно поэтому Российский футбольный союз, благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» и благотворительная программа «ДоброFON» приняли решение сделать этот матч максимально доступным для незрячих людей.

«Футбол — это не просто вид спорта, это социальный феномен, который объединяет самых разных людей. И одна из задач РФС — социализация людей с инвалидностью через футбол. Поэтому мы приветствуем все инициативы, направленные на то, чтобы люди с ОВЗ, в том числе незрячие или слабовидящие, могли играть в футбол и могли полноценно поддерживать любимые команды и, конечно, национальную сборную на стадионе или перед экранами телевизоров. Надеюсь, что все больше футбольных клубов будут использовать приложение «Особый взгляд», чтобы расширять охват болельщиков и делать футбол доступнее для тех, кто не может видеть. Мы их в этом будем всячески поддерживать», — отметил Алексей Смертин, руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС.

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На матче стартует не только запуск новой функции приложения «Особый взгляд», но и тифлокомментирование спортивных матчей с помощью этого цифрового продукта. Для подключения к событию необходимо скачать приложение на свой смартфон, выбрать раздел «Спорт», подключиться к текущей трансляции по специальному коду. Прослушивание тифлокомментирования доступно на месте проведения матча. Проводить его будет профессиональный спортивный комментатор Владимир Стогниенко с тифлокомментатором высшей категории, актрисой театра и кино Ириной Безруковой.

«Важность тифлокомментирования неоценима. Помочь незрячим людям погрузиться в атмосферу и понять, что происходит на футбольном поле, может только тифлокомментатор. Эта редчайшая профессия выступает мостиком для человека с инвалидностью по зрению и спортивным состязанием. Мне доводилось комментировать совершенно разные события: цирковые представления, экскурсии, балет, спектакли, но комментировать футбольный матч я буду впервые. Я благодарна программе «Особый взгляд» и фонду «Искусство, наука и спорт» за то, что они дают мне шанс попробовать себя в новой сфере. Конечно, присутствует небольшое волнение, но в то же время уверена, что все получится и незрячие болельщики будут счастливы«, — подчеркнула Ирина Безрукова.

Организаторы уверены, что выбран правильный вектор развития доступности в стране. Некоторые клубы РПФЛ уже сейчас организуют разовые акции по тифлокомментированию матчей. Так, Российский футбольный союз совместно с благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» и телеканалом «Матч ТВ» запускали тифлокомментирование на матче легенд «Спартак» — «Зенит» в 2022 году. Впереди много возможностей для развития инклюзии в спорте.

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«У нашей благотворительной программы «ДоброFON» уже большое количество проектов по развитию и поддержке инклюзивного спорта как с РФС, так и с другими партнерами. И мы рады, что теперь и у незрячих болельщиков появляется возможность быть максимально вовлеченными в футбольные матчи, — рассказывает заместитель директора по маркетингу FONBET Валерия Купина. — Мы верим, что совместно у нас получится развивать это и что в ближайшее время у незрячих болельщиков по всей России появится возможность посещать матчи сборной страны, FONBET Кубка России, где мы постараемся внедрить тифлокомментирование. Постараемся, чтобы на стадионах футбольных и хоккейных клубов, которые мы поддерживаем, незрячие болельщики также смогли слушать тифлокомментарий в приложении. А также обсудим эту инициативу с КХЛ, где периодически уже проводятся матчи с тифлокомментированием. Уверены, что они поддержат это начинание».

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