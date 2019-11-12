Источник: Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную России

По информации «Бизнес Online», голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев может вернуться в состав сборной России.

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов звонил Акинфееву и уговаривал вернуться. Сам Акинфеев пока отказывается, однако, по информации издания, он может поменять свое мнение.

Напомним, что 33-летний вратарь принял решение завершить карьеру в сборной в 2018 году после чемпионата мира в России. В составе национальной команды Акинфеев за 15 лет провел 110 матчей.

Сборная России идет на втором месте в группе I и обеспечила себе выход на Евро-2020, набрав 21 очко в 8 встречах. Команде Черчесова осталось провести игры против сборных Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).