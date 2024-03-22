Хлусевич — о выбежавшем на поле болельщике: «Я бегаю побыстрее. Но он молодец»

Защитник сборной России Даниил Хлусевич прокомментировал «СЭ» забег болельщика, прорвавшегося на поле во время матча против Сербии (4:0).

— Как тебе выбегание болельщика на поле? Кто из вас двоих быстрее?

— Ну тут даже не знаю, что сказать. Наверное, я все-таки буду побыстрее. Но он молодец.

— На замену тебе в сборной сгодится? Фланг закроет?

— Тут не скажу. Он же нападающий, вы видели, ха-ха.

25 марта сборная России на «ВТБ Арене» в Москве сыграет товарищеский матч с Парагваем.