Хиддинк горд, что Жирков продолжает играть за сборную России

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк гордится тем, что защитник Юрий Жирков продолжает выступать за национальную команду в 37 лет.

«Я смотрел отрывки из матча между сборными России и Турции, -цитирует Хиддинка ТАСС. — Рад, что Юрий Жирков все еще играет! Я очень горжусь им, так же, как и капитаном команды Артемом Дзюбой».

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством команда завоевала бронзовые медали чемпионата Европы-2008. Жирков вошел в символическую сборную по итогам турнира.