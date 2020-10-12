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Хиддинк горд, что Жирков продолжает играть за сборную России

10:13
11 октября. Москва. Россия — Турция — 1:1. Юрий Жирков отмечает гол Антона Миранчука. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
11 октября. Москва. Россия — Турция — 1:1. Юрий Жирков отмечает гол Антона Миранчука. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк гордится тем, что защитник Юрий Жирков продолжает выступать за национальную команду в 37 лет.

«Я смотрел отрывки из матча между сборными России и Турции, -цитирует Хиддинка ТАСС. — Рад, что Юрий Жирков все еще играет! Я очень горжусь им, так же, как и капитаном команды Артемом Дзюбой».

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством команда завоевала бронзовые медали чемпионата Европы-2008. Жирков вошел в символическую сборную по итогам турнира.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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