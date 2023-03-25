Глебов ждет максимально возможное количество российских болельщиков на матч с Ираком

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов рассказал, что максимально возможное количество российских болельщиков на матч с Ираком.

«Ждем как можно больше болельщиков на игре. Очень хотим с ними встретиться, потому что давно не виделись. Сборная с болельщиками, поэтому ждем матч с Ираком. Разберем этого соперника и подготовимся к нему так, чтобы порадовать зрителей игрой и результатом. Надеемся, что на стадион придет максимально возможное число болельщиков», — приводит слова Глебова «Известие».

Матч Россия — Ирак пройдет 26 марта. Начало — в 18:00 по мск.