Сенников считает, что сборная России обыграет Ирак

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от товарищеского матча Россия — Ирак.

«Думаю, сборная России победит Ирак. Надо играть смело, как с Ираном. Тем более матч пройдет при своих болельщиках. Конечно, шансов у сборной России на победу больше. Футболисты и болельщики уже соскучились по родным стенам. Хочется, чтобы возвращение сборной было ярким», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

Матч Россия — Ирак пройдет 26 марта. Начало — в 18:00 по мск.