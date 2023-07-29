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Сегодня, 15:30

В Федерации футбола Армении отреагировали на информацию о том, что ведут переговоры с Коваленко

Константин Белов
Корреспондент
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Александр Коваленко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пресс-атташе Федерации футбола Армении Айк Карапетян прокомментировал «СЭ» новость о том, что организация ведет переговоры с полузащитником «Зенита» Александром Коваленко.

«Мы не комментируем слухи об игроках, не выступающих за сборную Армении», — сказал Карапетян «СЭ».

Коваленко выступал за молодежные сборные России разных возрастов, также у 19-летнего футболиста есть один матч за основную сборную России: он провел 45 минут в товарищеской игре против Киргизии (2:1) в сентябре 2022 года.

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Александр Коваленко
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