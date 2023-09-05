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Геркус — о вызове 49 игроков в сборную: «Меня это забавляет, если честно»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус рассказал, как относится к вызову 49 игроков в сборную России на сентябрьский сбор и разделению национальной команды на две группы.

«Такой формат необычен для нашей сборной. Честно говоря, любопытно посмотреть, что из этого выйдет. Все-таки мы играем против двух разных соперников, и у нас получается две сборные, которыми почему-то руководит один и тот же тренер, один и тот же тренерский штаб. Решили вывести в такую формулу. Посмотрим, что из этого выйдет. Решение новое, нащупываем новые форматы, пока обстановка позволяет. Не знаю, меня это забавляет, если честно. Я не могу к этому относиться очень серьезно. В то же время критиковать-то не за что», — сказал Геркус в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

7 и 11 сентября сборная России сыграет против олимпийской команды Египта, а 12-го числа россияние встретятся с Катаром.

Сборная России по футболу
Илья Геркус
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