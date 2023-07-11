Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Игры
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 10:45

Геркус: «Европейцы, с которыми мы хотим играть, поставляют против нас танки и ракеты большой дальности»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Илья Геркус.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Экс-президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус в интервью «СЭ» высказался о будущем российского футбола на международной арене.

— Вас обнадеживают слова чиновников УЕФА и ФИФА, озвученные на конференции РФС?

— На мой взгляд, это лицемерие чистой воды. А может, дипломатия. Или хорошие манеры. Людей пригласили, они приехали. И что должны говорить? Вот и сказали: мол, сильно не переживайте, все наладится.

— После слов чиновников Сергея Карасева пригласили на сборы судей УЕФА.

— Давайте не преувеличивать масштаб события. Это всего лишь сборы. Главный вопрос — будет ли Карасев судить.

— Писали, что наших арбитров хотят возвращать на международные матчи.

— Вряд ли это будут какие-то значимые матчи... Давайте так: жесткая политическая позиция в отношении нашей страны остается неизменной. Надеяться, что вдруг в одном месте сломается и попрет дружба, нет абсолютно никаких оснований. Я бы не стал заниматься самообманом. Считаю, мы теряем время. Пропускаем отбор ЧМ-2026, если осенью не стартуем в Азии, — вот это обидно. Да, могли бы в финальную часть не пустить, но в отборе бы поиграли с турнирной перспективой.

Второе: азиатские кубки. Некоторые их недооценивают, говорят, что это чушь полная. Но на наших глазах Саудовская Аравия собирает хоть и бывших, но популярных футболистов и тренеров. Конкуренция там повысится. Уже начинаешь отличать саудовские клубы. Почему бы с ними и не сыграть? Есть неплохие команды и в Корее. Почему к этому презрительно относятся?

Участвовать в международных соревнованиях лучше, чем вариться в собственном соку. Рано или поздно это начнет приедаться. И захочется какой-нибудь медиалиги.

Вопрос возвращения будет зависеть от политической обстановки. Куда она двинется... На сегодняшний день европейцы, с которыми мы хотим играть, поставляют против нас танки и ракеты большой дальности. Ладно если бы были какие-то другие проблемы, а то военные. Вот будет жеребьевка: попадется английский, польский или чешский клуб — и что дальше? Скажем: мы едем к вам? Ну как вы себе это представляете?

В марте 2022 года российских спортсменов отстранили от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Полностью интервью Геркуса «СЭ» читайте здесь

Илья Геркус
Сергей Карасев (судья)
УЕФА
Читайте также
17 тысяч на товарищеском матче «Динамо» — ЦСКА. Наши клубы научились делать шоу
Спустили российский флаг. Наши спортсмены, сменившие гражданство за полтора года
Песков подтвердил информацию о встрече Путина с командирами ЧВК «Вагнер» и Пригожиным
Эрдоган назвал новое условие для одобрения заявки Швеции в НАТО
Минобороны РФ заявило о прибытии на Украину свыше 11 тыс. иностранных наемников
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Отец Светланы Кузнецовой назвал спорт в России всадником без головы
«Россия не может быть страной, в которой развит только футбол или хоккей». Крик души легендарного тренера по велоспорту
Митрофанов рассказал о возможном проведении матча между сборными России и Бразилии
Международная федерация каноэ не допустила к соревнованиям атлетов из России и Белоруссии
«Слова чиновников УЕФА и ФИФА — лицемерие чистой воды». Геркус — о будущем российского футбола на международной арене
Гребцы отказались подписывать политическую декларацию. Это закрыло им дорогу на ЧМ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Митрофанов рассказал о возможном проведении матча между сборными России и Бразилии
Новости
RSS RSS
Все новости