Митрофанов рассказал о возможном проведении матча между сборными России и Бразилии

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможном проведении товарищеского матча со сборной Бразилии.

«Я говорил о возможности проведения товарищеского матча с со сборной Бразилии? Я говорил о том, что один из наших европейских консультантов при поиске соперника на мартовский сбор пытался организовать матч, но пока эта тема развития не получила. И мы ищем других соперников», — приводит «РБ Спорт» слова генсекретаря РФС.

Ранее Митрофанов сообщал, что на 12 сентября запланирован матч между сборными России и Катара, который должен пройти в Дохе.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.