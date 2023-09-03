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Галактионов заявил, что защитник «Локомотива» Морозов может пропустить сборы национальной команды

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов на пресс-конференции после матча 7-го тура РПЛ с «Балтикой» (3:2) рассказал о состоянии защитника Евгения Морозова.

«Морозов, думаю, не едет на сборы, но посмотрим», — передает слова Галактионова корреспондент «СЭ» Софья Грецкая.

22-летний защитник не принял участие в матче «Балтики» из-за травмы, которую он получил в игре с «Сочи». Ранее он вошел в список 49 игроков, вызванных на сентябрьский сбор национальной команды России.

Всего в текущем сезоне Морозов провел 4 матча во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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