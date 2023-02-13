Гафин назвал УЕФА наиболее успешной федерацией, в которую стремятся и азиатские страны

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможности перехода РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«УЕФА — наиболее успешная федерация, в которую стремятся в том числе и азиатские страны. Как, пример, Казахстан. Сейчас мы продолжаем являться членом УЕФА и надеемся на постепенное возвращение в международные турниры. Вот если поймем, что шансов играть в соревнованиях под эгидой УЕФА окончательно не осталось, то надо будет использовать альтернативные, доступные нам варианты. Хочется верить, что руководство РФС движется в правильном направлении касательно этого важнейшего стратегического вопроса», — приводит слова Гафина Sport24.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

Ранее в АФК заявили, что переход РФС пока не рассматривался официально.