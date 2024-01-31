Гаджиев назвал значимым для сборной России товарищеский матч с Сербией

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Сербии, который состоится 21 марта в Москве.

«Конечно, это позитивная подвижка для нас, — приводит слова специалиста RT. — Не могу назвать этот матч большим событием, но оно все равно значимое. В итоге я верю, что мы все дойдем до того, чего хотим, и у нас будет право на участие в официальных играх. Может ли проведение товарищеского матча с Сербией изменить отношение сомневающихся сборных к России? Безусловно, сам по себе результат этого матча не столь существенен, но вся эта ситуация является политизированной. Чехи, поляки и шведы не изменят своей позиции, а те, кто к нам относительно лоялен, могут сыграть с нами».

Также Гаджиев поделился мнением о возможном отказе игроков сборной Сербии от поездки в Россию.

«Так, как сейчас поддерживает нашу страну Сербия, не поддерживает ни одна другая страна. Я уверен: если кто-то и не захочет приехать, то это будет только одно отдельное лицо. А в целом ничего подобного опасаться не стоит», — отметил функционер.

Россия занимает 29-е место в рейтинге УЕФА. Сербия располагается на 19-й строчке.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.