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Гаджиев: «Играть как бразильцы мы никогда не будем»

20:01
Гаджи Гаджиев и Дмитрий Кириченко (слева). Фото Григорий Бочкарев
Гаджи Гаджиев и Дмитрий Кириченко (слева). Фото Григорий Бочкарев
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев прокомментировал игру сборной России.

«Прежде всего необходимо, чтобы игра команды соответствовала требованиям игры и учитывала индивидуальные особенности исполнителей. Вспомним период с 1958 по 1962 год. Гавриил Качалин говорил, что мы должны играть в нагнетательном темпе, а футбол должен быть комбинационный, коллективный. Следовательно, в его основе лежали физическая готовность и командные взаимодействия. А потом в стране стали говорить, что у советских игроков должна быть такая же техника, как у пентакампеонов. Мы начали смещать акценты — и что получилось? Ничего. Играть как бразильцы мы никогда не будем», — приводит слова Гаджиева RT.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/804689-gadzhiev-rossiya-braziliya

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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