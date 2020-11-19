Гаджиев: «Играть как бразильцы мы никогда не будем»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев прокомментировал игру сборной России.

«Прежде всего необходимо, чтобы игра команды соответствовала требованиям игры и учитывала индивидуальные особенности исполнителей. Вспомним период с 1958 по 1962 год. Гавриил Качалин говорил, что мы должны играть в нагнетательном темпе, а футбол должен быть комбинационный, коллективный. Следовательно, в его основе лежали физическая готовность и командные взаимодействия. А потом в стране стали говорить, что у советских игроков должна быть такая же техника, как у пентакампеонов. Мы начали смещать акценты — и что получилось? Ничего. Играть как бразильцы мы никогда не будем», — приводит слова Гаджиева RT.