ФИФА изменила расписание матчей сборных из-за пандемии

Международная федерация футбола из-за пандемии коронавируса скорректировала расписание матчей сборных, сообщает официальный сайт организации.

Окно международных матчей для всех конфедераций, кроме УЕФА, было перенесено с 31 августа — 8 сентября 2020 года на 24 января — 1 февраля 2022 года.

Кубок африканских наций пройдет в январе 2022-го, точные даты будут определены на более позднем этапе. Золотой кубок КОНКАКАФ 2021 года пройдет со 2 по 6 июля (предварительные раунды) и с 10 июля по 1 августа (финальный турнир) с обязательным освобождением игроков для игр за сборные.