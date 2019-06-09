Федор Кудряшов: "Команда очень серьезно отнеслась к Сан-Марино. Черчесов нашел правильные слова"

Защитник сборной России​ Федор Кудряшов поделился эмоциями от победы над Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (9:0).

– Прежде всего запомнилась поддержка болельщиков. Лично я не ожидал, что будет полный стадион, и очень рад, что пришли 42,5 тысячи человек, – цитирует Кудряшова пресс-служба РФС. – Нас хорошо поддерживали еще на разминке. Спасибо большое Саранску! Это очень гостеприимный город, и он очень изменился в лучшую сторону по сравнению с тем, каким он был в период моего выступления за "Ростов" и "Рубин".

Не в моей компетенции обсуждать, нужно ли командам вроде Сан-Марино играть с более сильными сборными. Есть футбольные органы власти, которые решают эти вопросы, если они дают право небольшим сборным играть, то нам нужно это принять. Тяжело мотивировать себя на такие матчи. Вчера нам нужно было победить себя, и главный тренер нашел для этого правильные слова. Вся команда очень серьезно отнеслась к сопернику, и вы сами видели это на поле.

В аэропорту я уже был сконцентрирован на игре. Это Артем Дзюба может смеяться, а на следующий день забить четыре. Мне же нужно быть серьезным, чтобы правильно настроиться на матч. Силы на заключительную игру остались. Мы понимаем, что на данный момент игра против Кипра​ для нас самая важная.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира