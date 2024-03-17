Экс-форвард «Амкара» Якубко считает, что статус товарищеского матча не должен повлиять на сборную России

Экс-форвард «Амкара» Мартин Якубко поделился мнением о товарищеских матчах сборной России против Сербии и Парагвая.

«Жду, что это будут хорошие игры со стороны сборной России, потому что речь идет о серьезных соперниках. Если игрок выходит на поле в майке сборной, не должно быть разницы — играл ты официальные матчи до этого или нет. Парни же выступают в своих клубах, где доказывают каждую неделю, у них есть постоянная практика. Отсутствие официальных матчей не должно сказываться на сборной России», — цитирует Якубко «РБ Спорт».