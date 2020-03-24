Эдуард Безуглов: «Головин, Смолов, Черышев взаперти. Не думаю, что власти стран глупые»

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов поддержал решение властей ряда европейских стран ввести карантин из-за эпидемии коронавируса. Карантину подверглись, в частности российские футболисты Александр Головин («Монако»), Федор Смолов («Сельта») и Денис Черышев («Валенсия»).

— Головин на карантине взаперти, Смолов взаперти, Черышев взаперти. Не думаю, что власти стран глупые, подверглись истерике, всех «законопатили», — сказал Безуглов в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24». — Думаю, все понимают сложность ситуации. Мы все улыбаемся, пока кто-то рядом не заболел. Еще 14 марта я отменил поездку в Париж, хотя никаких ограничений тогда не было. Лететь в этой ситуации — показывать ограниченность ума и полную безответственность.

Когда люди говорят «карантин — это ерунда», это до первого случая, когда кто-то рядом заболеет.

Конечно, гриппом болеют больше. Но когда первый раз грипп появился, наверняка паника была. Какой-то процент накала повышен, но несильно повышен. Надо быть очень осторожным.

Итальянские коллеги были в ужасе еще месяц назад. Все продолжают бить тревогу, говорят, что ситуация серьезная.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 350 536 человек. Умерших — 15 328, выздоровевших — 100 182. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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