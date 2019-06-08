22:11 | Футбол — Сборная России

Дзюба заявил, что ему приятно обогнать Карпина и Аршавина по голам за сборную России

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Капитан сборной России Артем Дзюба сказал, что ему приято обогнать в списке бомбардиров сборной России Валерия Карпина и Андрея Аршавина. Дзюба оформил покер в отборочном матче Евро-2020 с командой Сан-Марино (9:0).

– Вы забили четыре, обогнали Аршавина и Карпина.

– Приятно такую компанию обогнать. Но, самое главное, что сыграли концентрировано. (Александр Рогулев)

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Россия - Сан-Марино

 

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