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Дзюба рассказал, в какой момент сборная России стала командой на чемпионате мира

13:47
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Капитан сборной России нападающий Артем Дзюба отметил, что игроки сборной России почувствовали себя уверенно на чемпионате мира только после того, как вышли в плей-офф.

— Нужно прежде всего быть командой, — цитирует официальный сайт УЕФА Дзюбу. — Коллектив должен быть как единый кулак. Мы к этому пришли только на чемпионате мира. Надо пахать друг за дружку, поддерживать, страховать, всегда приходить на выручку. Только единые действия могут привести к чему-то нашу сборную. У нас нет суперзвезд. Но, как показывают примеры, только наличие суперзвезд не дает результат. Футбол командный вид спорта. На предыдущем чемпионате Европы у нас были всякие приключения. Не мелочей в футболе не бывает. Когда едешь на такие турниры, твоя команда должна смотреть в одну сторону.

В какой момент вы поняли, что сборная действительно стала командой? На чемпионате мира, когда мы сплотились. Сначала очень уверенно, со счетом 5:0, победили Саудовскую Аравию, хотя многие говорили, что соперник сто процентов нас обыграет: мол, девять-десять человек аравийцы за полгода до этого отправили тренироваться и играть в Испанию. Много было разговоров. Когда мы победили и египтян и вышли в плей-офф, уже почувствовали уверенность. Даже проиграв потом Уругваю (хотя все забывают, что там удалили нашего футболиста), не сломались.

Наоборот, этот матч дал нам встряску: ребята, это чемпионат мира, малейшая ошибка будет наказываться. Уже с Испанией эту ошибку мы не допустили. А с Хорватией в лотерее нам не повезло. Где-то, может, и сами виноваты. Нужно было более ответственно подходить к пенальти.

Во вторник 19 ноября сборная России проведет заключительный матч в отборочном турнире Евро-2020 на выезде против команды Сан-Марино. Начало встречи — в 22.45 по московскому времени. Матч не будет иметь турнирного значения, поскольку российская команда досрочно обеспечила себе попадание на турнир.

Сан-Марино — Россия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/european-qualifiers/news/0257-0e0394eafe72-4df4704f6e9e-1000/

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