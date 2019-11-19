Дзюба рассказал, в какой момент сборная России стала командой на чемпионате мира

Капитан сборной России нападающий Артем Дзюба отметил, что игроки сборной России почувствовали себя уверенно на чемпионате мира только после того, как вышли в плей-офф.

— Нужно прежде всего быть командой, — цитирует официальный сайт УЕФА Дзюбу. — Коллектив должен быть как единый кулак. Мы к этому пришли только на чемпионате мира. Надо пахать друг за дружку, поддерживать, страховать, всегда приходить на выручку. Только единые действия могут привести к чему-то нашу сборную. У нас нет суперзвезд. Но, как показывают примеры, только наличие суперзвезд не дает результат. Футбол командный вид спорта. На предыдущем чемпионате Европы у нас были всякие приключения. Не мелочей в футболе не бывает. Когда едешь на такие турниры, твоя команда должна смотреть в одну сторону.

В какой момент вы поняли, что сборная действительно стала командой? На чемпионате мира, когда мы сплотились. Сначала очень уверенно, со счетом 5:0, победили Саудовскую Аравию, хотя многие говорили, что соперник сто процентов нас обыграет: мол, девять-десять человек аравийцы за полгода до этого отправили тренироваться и играть в Испанию. Много было разговоров. Когда мы победили и египтян и вышли в плей-офф, уже почувствовали уверенность. Даже проиграв потом Уругваю (хотя все забывают, что там удалили нашего футболиста), не сломались.

Наоборот, этот матч дал нам встряску: ребята, это чемпионат мира, малейшая ошибка будет наказываться. Уже с Испанией эту ошибку мы не допустили. А с Хорватией в лотерее нам не повезло. Где-то, может, и сами виноваты. Нужно было более ответственно подходить к пенальти.

Во вторник 19 ноября сборная России проведет заключительный матч в отборочном турнире Евро-2020 на выезде против команды Сан-Марино. Начало встречи — в 22.45 по московскому времени. Матч не будет иметь турнирного значения, поскольку российская команда досрочно обеспечила себе попадание на турнир.

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