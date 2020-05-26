Дзюба рассказал о советах Черчесова на время карантина

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что ему хочется сыграть за сборную России и услышать национальный гимн страны.

— Черчесов дал советы, как себя вести. Как старший товарищ. Знаю, что со всеми ребятам он разговаривал.

Говорили, что сейчас важно избежать травм. Чтобы все ребята думали не только о командах, но и о чемпионате Европы. Все должны быть готовы физически и психологически, ментально.

Хочется сыграть за сборную, гимн нашей страны послушать. Это самое приятное. Просто увидеть ребят, поболтать. Живое общение не заменить ничем, — сказал Дзюба в прямом эфире Instagram «Матч ТВ».