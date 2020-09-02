Джордже Деспотович: «Хочу дебютировать за Сербию перед российскими болельщиками»

Нападающий сборной Сербии и «Рубина» Джордже Деспотович на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча с Россией. Игра пройдет 3 сентября в Москве.

— Я думаю, преимущество сборной России в том, что в РПЛ уже сыграли шесть туров, — заявил Деспотович. — Наше преимущество в том, что мы свежие, и в команде нет травмированных. Конечно, хочется дебютировать перед российскими болельщиками, которые меня знают как футболиста и человека. Я три месяца был без команды, подписал контракт полтора месяца назад. Сначала не играл, а в последних матча вышел, сделал две передачи и забил два мяча. Думаю, нахожусь в хорошем состоянии.

— Надеетесь дебютировать за сборную в матче с Россией?

— Каждый из нас надеется, что будет играть. Конечно, я тоже играю в России, где уже прошло шесть туров, и это может помочь нашей сборной. (Евгений Белоусов)