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Джикия рассказал, как воспринял слова Черчесова в адрес Чалова

15:25
Станислав Черчесов и Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов и Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Капитан московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия в интервью «СЭ» рассказал, как отнесся к словам главного тренера национальной команды Станислава Черчесова в адрес молодых игроков. Ранее Черчесов назвал братьев Алексея и Антона Миранчуков и форварда красно-синих Федора Чалова золотым активом, что вызвало резкую критику со стороны ряда болельщиков, журналистов и менеджеров.

«Ну вот к примеру, читаю я после игры, что Джикия никакой не капитан — он даже защитниками руководить не может. Прочитал — и что? Когда был помоложе, обращал внимания на такие высказывания, делал выводы. Слава богу, до сих пор вот играю — даже повязку доверяют порой. Наверное, если бы я правильно на это не реагировал — ушел бы в себя, там бы где-то внизу и играл бы. Черчесов говорит это, чтобы донести что-то до игрока, чтобы тот сделал определенные выводы. Если он поймет это и выводы сделает, в марте снова будет в сборной», — сказал футболист.

(Максим Алланазаров, Артем Калинин)

Полное интервью Георгия Джикии читайте на нашем сайте

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