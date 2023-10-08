Джикия отметил важность проведения матча сборной России с Камеруном в Москве

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России с Камеруном.

Футболист попал в список из 29 игроков, вызванных в национальную команду на октябрьский сбор.

«Завтра еду в сборную. Камерун — хорошая команда, играем в Москве — приходите нас поддержать. О Кении не такая большая информация, как о Камеруне, но все равно африканские страны — такие силовые, беговые. Работа будет хорошая. Важно играть дома. Если у наших руководителей будет получаться ставить игры в России, будет очень хорошо. Тем более, в Москве. Сказка», — сказал Джикия.

Матч Россия — Камерун состоится 12 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19.00 (мск).

16 октября российская команда сыграет против Кении в Турции.