Дюков рассказал, когда начнутся переговоры с Карпиным о новом контракте в сборной России

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможных переговорах с Валерием Карпиным по новому контракту на посту главного тренера сборной России.

— Контракт Валерия Карпина со сборной России истекает в августе. Есть ли уже движения по новому соглашению?

— Еще не обсуждали, сделаем это в мае-июне. Давайте сперва проведем сборы, матчи. Ближе к концу сезона обсудим будущее.

— Будет ли учитываться результат товарищеских матчей с Сербией и Парагваем?

— Это важные матчи для всех: для РФС, игроков, болельщиков, общественности, тренерского штаба. Уверен, что мы будем готовиться к матчам серьезно, нужно провести их на хорошем уровне.

Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Его контракт с РФС рассчитан до августа 2024 года. Также 55-летний Карпин работает главным тренером «Ростова».

Всего под руководством Карпина сборная России провела 15 матчей, в которых одержала 9 побед, 5 раз сыграла вничью и однажды потерпела поражение.