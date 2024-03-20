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20 марта, 19:06

Булыкин считает, что Карпин может покинуть сборную России после игр с Сербией и Парагваем

Руслан Минаев
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин считает, что Валерий Карпин может покинуть национальную команду после игр с Сербией и Парагваем.

«Думаю, что [матчи с Сербией и Парагваем] могут [сказаться на судьбе Карпина], но решает все РФС. Они решают, что нужно делать, даже пойдя на совмещение работ главного тренера. Работа любого тренера зависит от результатов. Если команда не будет побеждать, то тренера могут поменять. Тем более что новый контракт с Карпиным еще не подписан. Так что ему надо показывать результат», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

Сборная России проведет товарищескую встречу со сборной Сербии 21 марта на «ВТБ-Арене» в Москве. Начало игры — в 20.00 по местному времени. 25 марта команда Валерия Карпина там же сыграет против сборной Парагвая.

Источник: Metaratings.ru
Валерий Карпин
Дмитрий Булыкин
Футбол
Сборная России по футболу
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