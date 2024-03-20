Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

20 марта, 19:20

Петржела: «Травма Мостового ничего не значит. Россия все равно не может играть с серьезными командами»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» травму полузащитника сине-бело-голубых Андрея Мостового, из-за которой футболист пропустит товарищеские матчи сборной России против Сербии и Парагвая.

В среду, 20 марта, главный тренер российской сборной Валерий Карпин заявил, что Мостовой вернулся в расположение своего клуба из-за повреждения.

«Травма Мостового — ничего страшного. Есть другие игроки на его позицию. Для сборной это ничего особо не значит. Россия все равно сейчас не может играть с серьезными командами», — сказал Петржела корреспонденту «СЭ» Савелию Максимцеву.

21 марта сборная России проведет матч против Сербии, 25 марта — против Парагвая. Обе игры пройдут в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Андрей Мостовой
Властимил Петржела
Футбол
Сборная России по футболу
14
6
Читайте также
Топ-10 лучших трансферов Зенита в XXI веке
Виталий Минаков победил Оли Томпсона на турнире в Москве
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин считает, что Карпин может покинуть сборную России после игр с Сербией и Парагваем

Россия — Сербия: ничья в первом раунде
Новости
RSS RSS
Все новости