Петржела: «Травма Мостового ничего не значит. Россия все равно не может играть с серьезными командами»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» травму полузащитника сине-бело-голубых Андрея Мостового, из-за которой футболист пропустит товарищеские матчи сборной России против Сербии и Парагвая.

В среду, 20 марта, главный тренер российской сборной Валерий Карпин заявил, что Мостовой вернулся в расположение своего клуба из-за повреждения.

«Травма Мостового — ничего страшного. Есть другие игроки на его позицию. Для сборной это ничего особо не значит. Россия все равно сейчас не может играть с серьезными командами», — сказал Петржела корреспонденту «СЭ» Савелию Максимцеву.

21 марта сборная России проведет матч против Сербии, 25 марта — против Парагвая. Обе игры пройдут в Москве на стадионе «ВТБ Арена».