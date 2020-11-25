Сборная России соболезнует в связи со смертью Марадоны
Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью Диего Марадоны.
«В возрасте 60 лет умер Диего Армандо Марадона, -говорится в сообщении официального Twitter сборной. — Вечная память».
В возрасте 60 лет умер Диего Армандо Марадона.— Сборная России (@TeamRussia) November 25, 2020
Вечная память. pic.twitter.com/TIsVarpPqW
Марадоне было 60 лет. В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, 11 ноября его выписали. Сегодня сообщалось, что он перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Диего Марадона в качестве футболиста защищал цвета аргентинских «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз», испанских «Барселоны» и «Севильи», а самый успешный отрезок карьеры провел в «Наполи». В сборной Аргентины футболист провел 91 матч, забил 34 мяча и выиграл золото чемпионата мира-1986 и серебро ЧМ-1990.
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