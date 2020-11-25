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Сборная России соболезнует в связи со смертью Марадоны

20:08
Диего Марадона в матче со сборной СССР. Фото Twitter
Диего Марадона в матче со сборной СССР. Фото Twitter
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Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью Диего Марадоны.

«В возрасте 60 лет умер Диего Армандо Марадона, -говорится в сообщении официального Twitter сборной. —  Вечная память».

Марадоне было 60 лет. В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, 11 ноября его выписали. Сегодня сообщалось, что он перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Диего Марадона в качестве футболиста защищал цвета аргентинских «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз», испанских «Барселоны» и «Севильи», а самый успешный отрезок карьеры провел в «Наполи». В сборной Аргентины футболист провел 91 матч, забил 34 мяча и выиграл золото чемпионата мира-1986 и серебро ЧМ-1990.

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