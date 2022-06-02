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Губерниев: «Я надеюсь, наступят времена, когда Украина и Россия сыграют друг с другом»

Губерниев высказался о возможном футбольном матче между сборными Украины и России
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном футбольном матче между сборными Украины и России.

«Бессмысленно сравнивать сборную Украины со сборной России. Но я всегда мечтал, что когда-то мы сыграем вместе. Как в былые времена: принципиальные соперники. Киевское «Динамо» против московского «Спартака» и Россия против Украины. Я надеюсь, наступят времена, когда наши сборные сыграют друг с другом. И мы определим лучшего в одном противостоянии в финале чемпионата Европы, например. Но только боюсь, это произойдет нескоро», — сказал Губерниев «СЭ».

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. Все вердикты организаций были оспорены Российским футбольным союзом (РФС) в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Сборная Украины по футболу
Дмитрий Губерниев
УЕФА
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