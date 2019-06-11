Денис Бояринцев: "Мы уже однажды обжигались с Кипром, об этом нужно помнить"

Бывший полузащитник сборной России Денис Бояринцев - о матче российской команды со сборной Кипра в рамках отборочного турнира Евро-2020. Матч состоится 11 июня в Нижнем Новгороде и начнется в 21.45 по московскому времени.
— Мы уже однажды обжигались с Кипром, и об этом нужно помнить, — цитируют Бояринцева "Известия". — У них команда гораздо крепче, чем у Сан-Марино. Если у нашей сборной будут проблемы с настроем на игру, то киприоты могут и упереться. Но в целом, у команды, которая ставит перед собой задачу выхода в финальную часть чемпионата Европы, не должны возникать проблемы во встречах с такими сборными.
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия - Кипр.
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