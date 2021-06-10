Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Данни: «Сборная России должна отлично выступить на Евро-2020»

16:50
Теги:

Бывший игрок «Зенита» Мигель Данни рассказал, что думает о перспективах сборной России на Евро-2020.

«У вас собрана неплохая команда, есть опытные игроки, есть молодежь. Думаю, после удачного чемпионата мира футболисты поверили в свои силы, так что должны отлично выступить на Евро, тем более, часть матчей будет в Петербурге», — цитирует Данни appdeapostas.com.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Свои матчи на «Газпром Арене» проведут сборные России, Бельгии, Финляндии, Польши, Словакии и Швеции, а также участники одного из четвертьфиналов турнира.

Читайте также

Шестикратного чемпиона мира по бенди похоронили в 30 лет. Это прошло мимо нас — русский хоккей в России уже умер
За обвиненного в сексизме комика Абрамова вступилась жена
Мужчина изнасиловал двух подруг по очереди в московском парке
В «Единой России» назвали причину смерти сестры Сергея Шойгу

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Отдел футбола «СЭ» все материалы автора
vs
1
Офсайд