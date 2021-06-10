Данни: «Сборная России должна отлично выступить на Евро-2020»

Бывший игрок «Зенита» Мигель Данни рассказал, что думает о перспективах сборной России на Евро-2020.

«У вас собрана неплохая команда, есть опытные игроки, есть молодежь. Думаю, после удачного чемпионата мира футболисты поверили в свои силы, так что должны отлично выступить на Евро, тем более, часть матчей будет в Петербурге», — цитирует Данни appdeapostas.com.