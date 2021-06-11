Андрей Мостовой сдал сомнительный тест на коронавирус
Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой сдал сомнительный тест на коронавирус, сообщает «РБ Спорт». 10 июня футболист прилетел вместе с национальной командой в Санкт-Петербург.
Отмечается, что Мостовой изолирован от остальной делегации сборной. Ранее игрок переболел коронавирусом, у него есть антитела. УЕФА в курсе ситуации.
В пятницу, 11 июня, Мостовой сдаст повторный тест на Covid-19. Есть вероятность того, что первый тест показал неверный результат.
12 июня в Санкт-Петербурге сборная России встретится с Бельгией в рамках чемпионата Европы. Начало матча — в 22.00 (мск).
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в своей группе с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/futbolist-sbornoj-rossii-mostovoj-sdal-somnitel-ny-j-test-na-koronavirus/
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