Сборной России объяснили правила игры

Член комиссии УЕФА по развитию судейства и национальный инструктор РФС Николай Левников провел в Новогорске лекцию о правилах игры для футболистов и тренеров сборной России.

В течение чуть менее часа он рассказал о нюансах правил, по которым будут работать арбитры, допущенные к обслуживанию матчей чемпионата Европы.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Александр Бобров)