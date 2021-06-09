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Судейство

Сборной России объяснили правила игры

11:45
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Член комиссии УЕФА по развитию судейства и национальный инструктор РФС Николай Левников провел в Новогорске лекцию о правилах игры для футболистов и тренеров сборной России.

В течение чуть менее часа он рассказал о нюансах правил, по которым будут работать арбитры, допущенные к обслуживанию матчей чемпионата Европы.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Александр Бобров)

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