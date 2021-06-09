Сборной России объяснили правила игры
11:45
Член комиссии УЕФА по развитию судейства и национальный инструктор РФС Николай Левников провел в Новогорске лекцию о правилах игры для футболистов и тренеров сборной России.
В течение чуть менее часа он рассказал о нюансах правил, по которым будут работать арбитры, допущенные к обслуживанию матчей чемпионата Европы.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
(Александр Бобров)
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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
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