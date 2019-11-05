Даниил Фомин: «Когда узнал о вызове в сборную, то позвонил отцу»

Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин дал интервью «СЭ» в котором в числе прочего эмоционально рассказал о первом в его карьере вызове в сборную России.

— Конечно, очень обрадовался, но сначала не поверил в то, что меня вызвали. Думал, это шутка, но оказалось, что это правда.

— Нападающий «Крыльев» Александр Соболев рассказывал в октябре, что узнал о вызове в сборную, когда кушал. При каких обстоятельствах вы узнали о своемприглашении?

— У меня получилось поспокойнее, я находился на процедурах после тренировки. Сначала о произошедшем мне сообщил тренер Николай Сафрониди, потом все остальные стали подходить, поздравлять. Первый, кому я позвонил — отец, он очень обрадовался. Меня уже поздравили и Шамиль Камилович (Газизов, генеральный директор «Уфы» — Прим. «СЭ»), и Вадим Валентинович (Евсеев, главный тренер «Уфы» — Прим. «СЭ»). Очень благодарен «Уфе», клуб купил меня летом и поверил в мои способности. Постараюсь и дальше оправдывать доверие, показывать максимум и в команде, и в сборной.

— Обычно первый сбор у Черчесова — ознакомительный, мало кому удается сходу получить место в составе. Чем собираетесь покорить Станислава Саламовича?

— Постараюсь показать свои лучшие стороны. Надеюсь, получится. Что будет дальше — посмотрим. (Иван Торопцев)

Полностью интервью Фомина