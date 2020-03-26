Черышев рассказал о штрафах за пробежку в Испании, где введен карантин из-за коронавируса

Экс-игрок сборной России Дмитрий Черышев рассказал, как обстоят дела с карантином из-за коронавируса в Испании, где выступает его сын Денис Черышев.

— Игроки на самоизоляции, поддерживают форму в индивидуальном порядке, — приводит teamrussia.pro слова Дмитрия Черышева. — Клуб доставил Денису домой велотренажер. Кроме того, у него есть беговая дорожка. Хотя, конечно, получаемой нагрузки недостаточно для полноценной подготовки. Пробежать по беговой дорожке или по полю со сменой ритма и сменой направлений — это далеко не одно и то же. Велотренажер дает многое, но есть и другие необходимые упражнения. Например, приседания со штангой. Да и работа с мячом добавляет нагрузку.

— Что-нибудь слышно о том, когда в испанской лиге могут возобновить матчи?

— Пока определенности нет. Введенный поначалу запрет на две недели продлили еще на столько же. Теперь он действует, как минимум, до 12 апреля. Но, судя по динамике распространения коронавируса, пик, видимо, еще не достигнут. Число зараженных растет. Так что нужно дисциплинированно соблюдать установленные правила.

За их нарушение в Испании ввели крупные штрафы. Выйдешь просто на пробежку — будешь оштрафован. Государство просит людей как можно реже покидать дома. Если же нужно сходить в магазин, то делать это следует в одиночку.

— Дениса, между тем, сфотографировали во время пробежки, после чего поднялась определенная шумиха.

— Это был первый день после того, как футболистов распустили по домам. Предполагаю, что не он один поддерживал тогда форму таким образом. Когда же объяснили, что необходима полная самоизоляция, Денис, безусловно, стал соблюдать это требование.

Почти все спортивные соревнования, в том числе чемпионат Испании, были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 464 тысяч человек. Умерших — 20 942, выздоровевших — 113 802. В России на данный момент 658 случаев заражения, три человека умерли.

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