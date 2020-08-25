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Черчесов рассказал об изменениях Смолова после Испании

18:45
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева.
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева.
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил состояние нападающего «Локомотива» Федора Смолова, который получил вызов в национальную команду на матчи Лиги наций.

— Травма Смолова в последнем туре оказалась несерьезной?

— Мы с ним разговаривали. Феде провели тест — все нормально. Мы не знаем, какие задания в командах получают футболисты, поэтому сложно делать окончательные выводы. Но видим изменения после выступлений Смолова в Испании, хочется, чтобы он их сохранил.

— В каком компоненте Федор прибавил?

— Он там если не добежал, то ему сразу сказали. Смолов стал добегать. Хотелось бы, чтобы продолжал эту работу. В последней игре этого уже не было. Мы подсказываем, поскольку за день-два поздно сознание перестраивать. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Станислава Черчесова читайте здесь

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