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Черчесов рассказал, как идет подготовка сборной России к Евро-2020

20:45
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к чемпионату Европы на сборе в Австрии.

«Неделя подготовки к чемпионату Европы позади. Идет непростая для игроков работа, которая позволит им в нужный момент выйти на пик физической формы. Сбор в Нойштифте проходит в соответствии с нашими планами, впереди здесь еще пять дней тренировок, а затем вылет на контрольный матч в Польшу», - говорится в посте Черчесова в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Stanislav Cherchesov (@stanislav.cherchesov.official)

Товарищеский матч Польша — Россия состоится 1 июня. Начало в 21.45 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

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