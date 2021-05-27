Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев поделился мнением о победе «Вильярреала» над «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 по пенальти) в финале Лиги Европы.

— Финал Лиги Европы смотрели?

— Да. Серия пенальти получилась интересная и нервная. У меня много друзей осталось в «Вильярреале», кого-то уже поздравил с победой. Это большое дело обыграть такого сильного соперника.

С 2014 года Черышев играл за «Вильярреал» на правах аренды. В июне 2016 года клуб подписал пятилетний контракт с россиянином, но в августе 2018-го он перешел в «Валенсию» на правах аренды.

Для «Вильярреала» это первый трофей в истории. В следующем сезоне испанский клуб сыграет в Лиге чемпионов, а также в матче за Суперкубок Европы.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)