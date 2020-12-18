Черчесов объяснил спад сборной России осенью

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов проанализировал выступление национальной команды в Лиге наций и поделился мнением о причинах неудач в ноябре.

Сборная России заняла второе место в своей группе Лиги наций, проиграв Турции (2:3) и Сербии (0:5) в двух заключительных турах.

— Берем сентябрь: все, кто приехал в Новогорск в первый день сбора, имели шансы выйти на поле, провели две встречи и спокойно разъехались по клубам, — сказал Черчесов. — Собирая команду, мы же уже представляли, как она будет играть. Да, допустим, кого-то изначально нет из-за травм, но есть понимание, как сборная может выглядеть без них. Мы в сентябре недосчитались пары человек — это же не 70 (!) процентов кандидатов, как это произошло в заключительном матче года в Белграде. Плюс соперники — Венгрия и Сербия — только-только вкатывались в сезон. Это, кстати, к разговору о досрочном завершении предыдущего чемпионата —- они еще не стартовали в лигах, где выступают, а мы уже находились в самом соку.

Октябрь. Во-первых, и турки, и венгры уже добавили, вошли в ритм и тонус. А мы недосчитались Гильерме, Джикию и Мариу Фернандеса прямо перед матчами — это помимо тех, кто даже не доехал до нас по травмам. То есть завтра игра, а сегодня мне говорят, что на этих ребят рассчитывать нельзя.

Ноябрь. С самого начала отсутствовала приличная группа футболистов. Потом уже по ходу сбора она возрастала и возрастала. В итоге в Белграде, повторю, не было процентов 70 тех, на кого обычно опираемся. Дзюбы, Мариу Фернандеса, Зобнина, Головина, Шунина, Газинского, Кудряшова, Семенова... Порядка 12-14 человек. Понятно, что из этих 14-ти не все вышли бы на поле, но это наш уже сложившийся костяк. Мне говорят про оправдания. А это не оправдание. Вы спрашиваете — я отвечаю: нет 14 футболистов! Плюс сделать команду за два-три дня объективно крайне тяжело. Даже при всех перечисленных факторах, забей Сербии Заболотный на первой же минуте — и все, не исключено, пошло бы по-другому.

Тем не менее, анализ не прекращается: прикидываем, что сделали верно, что нет. С составом и в марте, в отборе чемпионата мира может случиться такое, как в октябре и ноябре? Может. Впервые столкнулись с тем, что выпало больше десятка игроков. Но выводы необходимо сделать даже из этой истории. Есть ряд вопросов, на которые осенью ответить сами себе не сумели. Значит, нужно искать верные ходы.

(Константин Алексеев, Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Черчесова — на сайте «СЭ»