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Черчесов объяснил, как сдержать игрока Турции Юндера

14:22

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о лидере сборной Турции, полузащитнике Дженгизе Юндере.

— Вариантов всегда несколько. К примеру, у шотландцев слева играл Робертсон. Мы выбрали вариант такой, чтобы он бегал за нашим футболистом, а не наш — за ним. Можно охранять, но самому ничего не делать. Поэтому мы выберем тот вариант, который посчитаем нужным. У нас есть игроки, которые с этим заданием справятся. Юндер — хороший игрок. Мы и тогда готовились к нему, но он вышел на замену. Нам было сложно перестроиться. Сейчас мы лишний раз убедились в том, что мы тогда были правы. Будет он играть или нет — знает только мой коллега. Но у Турции есть и другие футболисты. Нам надо находить баланс в игре, а не концентрироваться на одном игроке. Даже такого уровня. (Наталья Юрина)

Матч Лиги наций Турция — Россия состоится завтра, 15 ноября. Начало — в 20.00 (мск).

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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