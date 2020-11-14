Черчесов объяснил, как сдержать игрока Турции Юндера
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о лидере сборной Турции, полузащитнике Дженгизе Юндере.
— Вариантов всегда несколько. К примеру, у шотландцев слева играл Робертсон. Мы выбрали вариант такой, чтобы он бегал за нашим футболистом, а не наш — за ним. Можно охранять, но самому ничего не делать. Поэтому мы выберем тот вариант, который посчитаем нужным. У нас есть игроки, которые с этим заданием справятся. Юндер — хороший игрок. Мы и тогда готовились к нему, но он вышел на замену. Нам было сложно перестроиться. Сейчас мы лишний раз убедились в том, что мы тогда были правы. Будет он играть или нет — знает только мой коллега. Но у Турции есть и другие футболисты. Нам надо находить баланс в игре, а не концентрироваться на одном игроке. Даже такого уровня. (Наталья Юрина)
Матч Лиги наций Турция — Россия состоится завтра, 15 ноября. Начало — в 20.00 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.