Черчесов обратился к болельщикам сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступил с обращением к болельщикам национальной команды.

— Тосты говорить не буду, так как в руках ничего нет, — пошутил Черчесов в эфире «Матч ТВ». — Болельщики, с вами много мы прошли. Моя задача: все исправить и подготовить боеспособную команду к чемпионату Европы. За нас это никто не сделает. Мы с тренерским штабом сейчас занимаемся этим.