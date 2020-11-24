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Черчесов обратился к болельщикам сборной России

20:11
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступил с обращением к болельщикам национальной команды.

— Тосты говорить не буду, так как в руках ничего нет, — пошутил Черчесов в эфире «Матч ТВ». — Болельщики, с вами много мы прошли. Моя задача: все исправить и подготовить боеспособную команду к чемпионату Европы. За нас это никто не сделает. Мы с тренерским штабом сейчас занимаемся этим.

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