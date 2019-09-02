Черчесов не готов тренировать женщин
12:27
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не смог бы тренировать женщин.
— На днях смотрел женщин — наши играли со Словенией, выиграли на выезде со счетом 1:0, — цитирует welcome2020.ru Черчесова. — Смог бы я тренировать женщин? Нет!
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