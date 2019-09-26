Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Черчесов назвал Дасаева и Акинфеева лучшими вратарями в истории России

12:43

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал Рината Дасаева и Игоря Акинфеева лучшими вратарями в истории страны.

— Когда я еще там (в Северной Осетии) жил, все время говорили: «Дасаев, Дасаев», потом рядом с ним оказался в «Спартаке», вместе играли и росли, — цитирует ТАСС Черчесов. — В моем понимании — он лучший вратарь, хотя любовь может быть слепа. А так, Игорь Акинфеев доказывает свою состоятельность долгие годы.

Зарубежных многих знаю. Давид де Хеа? Мои — лучшие.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6932079

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир