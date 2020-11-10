Бывший главный тренер сборной России прокомментировал невызов Дзюбы в национальную команду

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал «СЭ» решение наставника национальной команды Станислава Черчесова не вызывать нападающего «Зенита» Артема Дзюбы на ближайшие матчи.

— Люди из шоу-бизнеса не знают, что такое построение команды. Футбольная команда это несколько иной организм и каждый из участников должен полностью осознавать, что его в вклад в победу или в решение каких-то командных задач очень высоко значим. Если Черчесов думает, что по-разному будут воспринимать это болельщики различных клубов, наверное, должны быть какие-то в его адрес высказываться негативные моменты, так устроен футбольный мир, — сказал Игнатьев «СЭ». — Его реакция может отвлекать от решения командных задач, исходя из этого, Черчесов принял такое решение. Должно все аккумулироваться в одном русле, одном направлении. Дзюба никак не должен отвлекаться, наверное, так будет выглядеть в момент проведения сборов и матчей. Все это сделано только в интересах команды. В дальнейшем, думаю, что все это успокоится и встанет на свое место. Дзюба, при должном отношении, таком, к которому он нас приучил, и мы уже привыкли, вспоминая Чемпионат мира и прошедшие годы, опять появится и будет полноценным, полноправным игроком команды.

— Стоит ли ему оставить капитанскую повязку?

— Капитанская должность она не пожизненная. На сегодняшний день без Дзюбы будет другой капитан, а дальше как пойдет. Вызовут снова, будет соответствовать, в том числе всеми своими поведенческими делами, этого назначения, то станет опять капитаном.

— Сильно на команде скажется его отсутствие?

— Команда все понимает. Во-первых, свято место пусто не бывает, никогда нет незаменимых ни в одной сборной команде. Были и Симонян, и Стрельцов был в сборной и многие другие, но все равно футбол продолжается. Ничего страшного, что нет сегодня Дзюбы. Нет и Головина, но ничего не сделаешь, жизнь двигается вперед и футбол вместе с ним.

— Психологически, это большой удар для него?

— Я думаю он сильный, переживёт. По тому, как он себя позиционировал в последней игре за «Зенит», убежден, что все это пройдет, при чем на уровне его внутреннего переживания. Каждый человек переживает, в том числе и Дзюба. Это не значит, что он должен все бросить и опустить руки, закончить со всеми жизненными процессами. (Анастасия Пастернак)