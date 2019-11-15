Президент РФС Александр Дюков и генеральный секретарь организации Александр Алаев рассказли про ситуацию с формой национальной команды.

Ранее появлялась информация о том, что РФС остался недоволен новой формой от Adidas. В ней сборная России должна была заканчивать отборочный цикл Евро-2020.

— Будет ли пересмотрен контракт с «Адидас» после всей этой историей с формой? — вопрос Александру Дюкову.

— Играть в новой форме сборная будет тогда, когда производитель разработают новый дизайн. Контракт вел Александр Алаев, он же вел переговоры. Могу сказать следующее: работа с техническим спонсором это продолжительный процесс, он занимает 14-15 месяцев. Адидас начал разработку дизайна летом 2018 года. В сентябре нам представили макет. РФС высказал свои пожелания и ничего не согласовал. В январе нам была предложена новая версия, но нашего одобрения получено не было. Тем не менее форма была пущена в производство без нашего согласования. Так мы получили эту форму. Мнение РФС — неудачный дизайн. Есть и вопросы к качеству. Надеемся, Адидас проведет работу над ошибками. Пока будем играть в старой форме.

— Мы дали свои комментарии партнерам, попросили убрать цвета триколора с рукавов еще в самом начале, — вступил Алаев. — В январе нам показали форму с рукавами без символики. Тогда форма показалась простоватой и работа продолжилась. И окончательного согласования не было. Это наша обоюдная вина. И наша, и Адидас. Не хочется искать виноватогоКак сказал Александр Валерьевич, текущий вариант нас не устраивает. Но время еще есть, можем исправить. Все-таки мы с Адидас вместе 12 лет. Надеемся, что больше сбоев не будет.

— Почему же состоялась презентация?

— Повторюсь, это наша обоюдная ошибка. Цепочка событий была запущена. Но даже варианты на эскизах были лучше. Мы на каком-то этапе не вмешивались, но когда увидели реакцию СМИ и болельщиков, поняли, что надо вмешаться.

— Мы захотели поддержать партнеров, понимая, что сможем договориться с Адидас об изменении дизайна, — снова сказал Дюков. — А уже во время презентации стало понятно, что проблема не только с дизайном, но и с качеством.