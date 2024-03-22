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22 марта, 18:00

Балахнин — об удалении Гайича: «Судья лишил нас ожидаемого зрелища»

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Экс-наставник сборной России Сергей Балахнин отреагировал на победу национальной команды в товарищеском матче с Сербией (4:0).

Игра проходила 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене». Авторами забитых мячей стали Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

«Удаление Гайича смазало рисунок? Судья лишил нас ожидаемого зрелища. Жаль, что сербы почти всю игру провели в меньшинстве. Изначально было ясно, что игра ни на что не влияет. Сербия играла не полностью основным составом. Матч был братским, не было никакой жесткости. Стороны жалели друг друга, не было цели победить любой ценой», — цитирует Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

На 21-й минуте матча главный арбитр Арда Кардешлер после проверки ВАР удалил Милана Гайича, совершившего фол против Даниила Хлусевича в штрафной площади, и назначил 11-метровый удар. Пенальти реализовал Антон Миранчук.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Милан Гайич
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сергей Балахнин
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