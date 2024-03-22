Зиньковский выразил мнение, что Сербия сможет выйти в плей-офф чемпионата Европы-2024

Полузащитник сборной России Антон Зиньковский высказался о победе национальной команды в товарищеском матче с Сербией (4:0).

Игра прошла 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене». Авторами забитых мячей стали Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

«Не сказать, что по игре было легко, но, конечно же, на результат повлияла красная карточка Гайича в начале встречи. Мы хотели показать хорошую игру. Думаю, что показали ее и порадовали наших болельщиков. Как оцениваю шансы сербов на выход из группы на Евро-2024? Сложно это делать, потому что они играли в меньшинстве, но в целом у них очень хорошая сборная с сильным подбором футболистов. Думаю, у них получится», — приводит слова Зиньковского «Евро-Футбол.Ру».

В финальной части чемпионата Европы-2024 сборная Сербии сыграет в группе С вместе с Англией, Данией и Словенией.

В первом туре команда Драгана Стойковича проведет встречу с Англией. Матч состоится 16 июня в Гельзенкирхене. Начало — в 22.00 мск.