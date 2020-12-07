Аршавин считает, что Хорватия будет фаворитом в группе с Россией

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал результаты жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022. Россияне сыграют в группе Н с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты

«Все четыре флага бело-красно-синие, — сказал Аршавин в эфире на Youtube-канале сборной России.- Бывшие страны Советского Союза в одной корзинке. В любом случае, хорватские команды, хоть иногда и дарят нам шанс хорошо выступить на Евро, сильные, обученные ребята. У них всегда много сильных, талантливых футболистов. Тот же Влашич- это сильная фигура в европейском футболе. Модрич, думаю, будет еще играть отбор. Есть тот же Ребич. Хорватия будет фаворитом в нашей группе. Все матчи будет ожесточенными. У нашей команды есть шанс. Рабочая группа, жребий нормальный. Мы знаем, что в Словении играть тяжело. Неприятная команда. Словакию давно не видел, трудно описать ее. Шансы есть».