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Амельченко: «От результата матча сборной России с Камеруном ни холодно, ни жарко»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Локомотива» Антон Амельченко поделился мнением о товарищеских матчах сборной России против Камеруна (1:0) и Кении (2:2).

«О сборной России что сказать? Обыграли Камерун, участника чемпионата мира с футболистами из европейских клубов. Это был хороший матч для самих игроков, определенная их проверка, и все. Дальше от этого результата ни холодно, ни жарко. Ничья с Кенией? Не знаю ничего об этой команде, как и многие другие, но результат таков. Хотя сейчас все умеют играть, и у той же Кении люди выступают во французской лиге 1 и других европейских чемпионатах», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Амельченко.

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1003652458/1005394608_amelchenko_sbornoy_rossii_ot_pobedyi_nad_kamerunom_ni_holodno_ni_jarko
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Кении по футболу
Сборная России по футболу
Антон Амельченко
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