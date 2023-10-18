Амельченко: «От результата матча сборной России с Камеруном ни холодно, ни жарко»

Бывший вратарь «Локомотива» Антон Амельченко поделился мнением о товарищеских матчах сборной России против Камеруна (1:0) и Кении (2:2).

«О сборной России что сказать? Обыграли Камерун, участника чемпионата мира с футболистами из европейских клубов. Это был хороший матч для самих игроков, определенная их проверка, и все. Дальше от этого результата ни холодно, ни жарко. Ничья с Кенией? Не знаю ничего об этой команде, как и многие другие, но результат таков. Хотя сейчас все умеют играть, и у той же Кении люди выступают во французской лиге 1 и других европейских чемпионатах», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Амельченко.

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.