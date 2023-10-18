Шалимов назвал несчастным случаем ошибку Джикии в матче с Кенией

Экс-тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал эпизод с ошибкой защитника сборной России Георгия Джикия в товарищеском матче против Кении (2:2).

На 36-й минуте кенийцы вышли вперед после неудачной срезки Джикии — 29-летний защитник скинул мяч на соперника в штрафной площади сборнйо России.

«Ошибка Джикии просто несчастный случай. Он просто не попал в центр мяча, получилась срезка, что Георгию несвойственно. В целом у нас было очень много потерь — Антон Миранчук потерял мяч в конце первого тайма, и все чуть не кончилось третьим голом. Другие ребята тоже теряли мячи. Первый тайм едва не закончили со счетом 1:3», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».